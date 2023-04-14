Бесплатный светотехничеcкий проект

Какое количество света вам необходимо? В каких условиях будут эксплуатироваться светильники? Цветовая температура? Индекс цветопередачи?

Зная ответы на эти вопросы вы подберете идеальные светильники. А мы это сделаем бесплатно и предложим уже готовое решение.

А если подробнее, то светотехнический расчет - это модель объекта, рассчет необходимого уровня освещенности (в том числе согласно нормативам и требованиям по охране труда), подбор оборудования и смета по освещению.

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