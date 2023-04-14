Energo-store.ru — cветотехнические решения под ключ

Светодиодные светильники для вашего объекта на лучших условиях. У команды Энерго Стор большая экспертиза и опыт работы с проектами любого масштаба и направления: от брендового магазина одежды до освещения горячих цехов. 

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Energo Store

В первую очередь большая экспертиза и опыт работы с объектами любого масштаба и направления: от брендового магазина одежды до освещения горячих цехов.

Бесплатный светотехничеcкий проект

Какое количество света вам необходимо? В каких условиях будут эксплуатироваться светильники? Цветовая температура? Индекс цветопередачи?

Зная ответы на эти вопросы вы подберете идеальные светильники. А мы это сделаем бесплатно и предложим уже готовое решение. 

А если подробнее, то светотехнический расчет - это модель объекта, рассчет необходимого уровня освещенности (в том числе согласно нормативам и требованиям по охране труда), подбор оборудования и смета по освещению.

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Предложим лучшую цену и гарантию

  • Тесное сотрудничество с проверенными производителями.
  • Продуманная система энергосервисных контрактов.
  • Детально просчитанные проекты.
  • Гибкая система ценообразования под каждого клиента.

Обращайтесь в Энерго Стор и убедитесь в привлекательности наших предложений! И не забывайте, что лучшая цена без должной гарантии - это кот в мешке.

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проектов в портфолио. Убедитесь сами в нашем опыте и компетенциях.

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