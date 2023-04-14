Хиты 2024Посмотреть все
Cветильник светодиодный Geniled Офис Basic 596х178х20 20 Вт 4000К Микропризма
Трековый светильник Geniled Track Classic Zoom 10Вт 5000K 90Ra Черный с адаптером для 1-фазного шинопровода
Трековый светильник Geniled Track Classic Zoom 40Вт 4000K 90Ra Белый с адаптером для 1-фазного шинопровода
Cветильник Geniled Trade Linear Standart 490х65х60 10Вт 3000K Микропризма черный
Cветильник светодиодный встраиваемый Geniled Сейлинг 30Вт 4000K 90Ra IP54
Cветильник светодиодный Geniled Office Comfort 595x595x60 60 Вт 4000К Опал
Cветильник светодиодный Geniled Офис Basic 596х178х20 20Вт 4000К Микропризма Smart (для Армстронга)
Новинки 2024Посмотреть все
Office Clip-In Standart 600x600x60 100Вт 4000К 90Ra IP54 Матовое закаленное стекло
Office Clip-In Standart 600x600x60 100Вт 4000К 90Ra Матовое закаленное стекло
Office Clip-In Standart 600x600x60 80Вт 4000К 90Ra IP54 Матовое закаленное стекло
Office Clip-In Standart 600x600x60 80Вт 4000К 90Ra Матовое закаленное стекло
Office Clip-In Standart 600x600x60 60Вт 4000К 90Ra IP54 Матовое закаленное стекло
Office Clip-In Standart 600x600x60 50Вт 4000К 90Ra IP54 Матовое закаленное стекло
Office Clip-In Standart 600x600x60 60Вт 4000К 90Ra Матовое закаленное стекло
Почему
Energo Store
В первую очередь большая экспертиза и опыт работы с объектами любого масштаба и направления: от брендового магазина одежды до освещения горячих цехов.
Бесплатный светотехничеcкий проект
Какое количество света вам необходимо? В каких условиях будут эксплуатироваться светильники? Цветовая температура? Индекс цветопередачи?
Зная ответы на эти вопросы вы подберете идеальные светильники. А мы это сделаем бесплатно и предложим уже готовое решение.
А если подробнее, то светотехнический расчет - это модель объекта, рассчет необходимого уровня освещенности (в том числе согласно нормативам и требованиям по охране труда), подбор оборудования и смета по освещению.Заказать проект
Предложим лучшую цену и гарантию
- Тесное сотрудничество с проверенными производителями.
- Продуманная система энергосервисных контрактов.
- Детально просчитанные проекты.
- Гибкая система ценообразования под каждого клиента.
Обращайтесь в Энерго Стор и убедитесь в привлекательности наших предложений! И не забывайте, что лучшая цена без должной гарантии - это кот в мешке.Оставить заявку
100+
проектов в портфолио. Убедитесь сами в нашем опыте и компетенциях.Перейти в портфолио
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